Twintig sportievelingen willen binnen een maand 5 kilometer kunnen lopen

Ham

Met twintig inschrijvingen voor de lessenreeks Start2Run spreekt de Hamse sportdienst van een succesvolle start.

Binnen het programma trainen de deelnemers twee keer per week onder begeleiding om volgens een schema een conditie op te bouwen. Eens per week wordt van de deelnemers verwacht dat ze individueel oefenen. Het vooropgestelde doel is om op dinsdag 3 mei vijf kilometer te kunnen lopen. Wie de smaak dan te pakken heeft, kan daarna deelnemen aan de reeks recreatieve joggings zoals de Hamse bosloop. Dit maakt deel uit van een loopcriterium in samenwerking met Leopoldsburg, Heusden-Zolder, Beringen en Halen. sb