Wandelen door de geschiedenis van Hengelhoef

Houthalen-Helchteren

Hilde Nysten van Limburgs Landschap nam zo‘n 20 nieuwsgierigen op sleeptouw om hen doorheen de geschiedenis van Hengelhoef te gidsen. Die begint al in het jaar 1140 toen de Norbertijnen er een abdij begonnen. “Langs de Roosterbeek legden ze visvijvers aan. In die tijd was er van bos nog geen sprake. Er was alleen heide waar schapen op graasden. In 1798 met de Franse revolutie nam de staat alles in beslag en verkocht het domein aan de familie Wittouck die het kasteeltje Engelenhof als buitenverblijf bouwde. In 1903 zette baron de Beekman-de Vieusart de zaak verder door een huwelijk te sluiten met de dochter van Wittouck. Dit adelijk gezin dat heel gelovig was wou er een blindenschool oprichten. De wereldoorlog stak er een stokje voor. Ze investeerden hun geld dan maar in een concessie voor de mijn van Zwartberg. Omdat ze kinderloos waren schonken ze in 1960 het domein aan de Christelijke Mutualiteit, die op zijn beurt in 2000 het recreatiedomein verkocht aan de Belgische staat voor de installatie van een asielcentrum. Een jaar later viel alles in duigen: toerisme ging naar Oostappen, Twin Properties verkoopt en verhuurt de bungalows, het Limburgs landschap beheert 125 hectare natuur en voor de CM blijft alleen het Engelenhof over dat binnenkort een zorghotel wordt.” JLi