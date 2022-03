Ouders en kinderen uit de buurt maken plezier tijdens winterbabbel

Beringen

De winterbabbel streek vorige week neer aan de Lodewijk Heyligenstraat in Beringen, een organisatie van Samoo Limburg en de stad Beringen.

Doel van de winterbabbel is om de verbondenheid tussen buurtbewoners te versterken. “De buurtbewoners hebben genoten van de activiteit”, klinkt het. “Naast het knetterend houtvuur in de vuurkorven zijn de bewoners gezellig samengekomen aan de Lodewijk Heyligenstraat. Voor de kinderen was de Speelmobiel van de stad Beringen van de partij. En we zorgden voor een warm drankje voor iedereen.” zb