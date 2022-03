Gogri herdenkt 275 jaar Slag van Lafelt

Riemst

Op 2 juli 2022 is het precies 275 jaar geleden dat de Slag van Lafelt plaatsvond. In een langdurige oorlog om het bezit van de Zuidelijke Nederlanden tussen Frankrijk en Oostenrijk wilden de Fransen de stad Maastricht innemen. In Lafelt stonden de legers tegenover elkaar. Van de 150.000 deelnemende soldaten sneuvelden er bijna 11.000 aan Franse zijde en 7.000 aan Oostenrijkse kant, terwijl er meer dan 10.000 gewond raakten. De veldslag had een enorme impact op de dorpen in de buurt. Voor het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Riemst (Gogri) is 275 jaar Slag van Lafelt de aanleiding tot enkele boeiende initiatieven. “Onder de noemer ‘De dorpen van Riemst in kaart’ vond zopas in de bib een lezing plaats, waarin geograaf Arjan Van der Star en Lafelt-kenner Julien Daenen de slag en de weerslag ervan belichtten”, aldus Marcel Daerden van Gogri. “De begeleidende tentoonstelling - opgezet door IOED Oost - werd nadien door ruim 200 leerlingen bezocht. Nog voor de zomer brengen we een extra editie van ons tijdschrift uit met een selectie van historische kaarten die recent ontdekt werden in archieven in Wenen, Parijs en Londen.” (eva)