Avnet steunt Sint-Gilliskelderke

Tongeren

De firma Avnet uit Tongeren-Oost heeft binnen het bedrijf een tombola georganiseerd voor het goede doel. De opbrengst van 1.186 euro werd geschonken aan het Sint-Gilliskelderke, een organisatie die in Tongeren actief is met de bedeling van voedselpakketten aan de behoeftigen van de stad. Een team van zowat 20 vrijwilligers steekt wekelijks de handen uit de mouwen om de minderbedeelde mensen te voorzien van voedselpakketten. “We krijgen voedsel vanuit verschillende groothandels, warenhuizen en lokale handelaars. Ons team sorteert alle voeding die binnenkomt en op dinsdagmiddag mogen onze ‘gasten’ een pakket komen afhalen. Wekelijks passeren er zo’n 120 gasten”, aldus Paul Gielen. Avnet is op zoek naar een 40-tal nieuwe medewerkers. diro