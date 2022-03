Herman organiseert sponsortocht naar Compostela voor Het Passhuis

ZOUTLEEUW

Zaterdag is vanuit Halle-Booienhoven een pelgrimstocht van 2.420 km tot vertrokken naar Santiago de Compostela. Het gaat om een initiatief Herman Vanmunster (58) die op die lmanier Het Passhuis wil steunen. Hermans zoon Wouter (23) is een van de gasten van het Passhuis in Halle-Booienhoven. Het Passhuis is een door het Vlaams Agentschap voor Personen met en Handicap (VAPH) erkend ouderinitiatief. Momenteel verblijven er zes gasten met autisme in de dagopvang. Herman die in 2014 mee het Passhuis oprichtte, kent de nood aan kleine voorziening die nodig zijn om acties te organiseren om de vaste kosten te dekken, zoals het huurpand, verwarming, elektriciteit, didactisch materiaal en internet. “De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat de activiteiten op een zeer laag pitje kwamen te staan en waardoor de inkomsten nihil waren”, zegt Herman. jcr