Oscar blaast 100 kaarsjes uit: “Elke dag een Guinness drinken en af en toe een dansje”

Heusden-Zolder

Oscar Saelens is tevreden om zijn 100-jarig bestaan te mogen vieren. Zijn recept om zo oud te worden? “Heel hard werken en ’s morgens op tijd opstaan. Dat heb ik altijd gedaan”, zegt Oscar.

“Ik volgde het nieuws ook dagelijks en bleef zo op de hoogte van wat de wereld bezighield. Maar ik hield er ook van om uren naar natuurprogramma’s te kijken”, vertelt Oscar. Zijn dag zag er dan ook telkens gestructureerd uit. “’s Morgens dronk ik warme melk en at ik een stevig ontbijt. Elke dag las ik de krant en daarna dronk ik een Guinness. ’s Middags volgde dan telkens een warme maaltijd, maar at ik met mate. ’s Avonds at ik nog een boterham en een yoghurt. Wellicht heeft de Guinness ervoor gezorgd dat ik 100 ben geworden”, lacht Oscar, die niet alleen een harde werker was. “Ik heb altijd heel graag gedanst. Dan kon ik mij zo uitleven, zo fijn.” zb

Info:

Naam: Oscar Saelens

Geboortedatum: 04/03/1922

Geboorteplaats: Lapscheure (Nieuwpoort)

Huidige woonplaats: Residentie Bocasa in Bolderberg (Heusden-Zolder)

Beroep: boomkapper

Echtgenote: Angèle Prudence (reeds lange tijd geleden overleden)

Oscar heeft drie kinderen en vier kleinkinderen.