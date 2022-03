De iconische trappenscène uit de film Pantserkruiser Potemkin, over de Russische revolutie in het begin van de twintigste eeuw. — © youtube

De Oekraïense president Volodimir Zelenski is zeker: “Odessa is de volgende stad die de Russen in het visier nemen. Het wordt een confrontatie met de geschiedenis”. Dat is geen overdrijving. De wieg van de Russische revolutie staat in Odessa. Odessa en die revolutie zijn het decor van de eerste Russische filmhit Pantserkruiser Potemkin, met de iconische trappenscène.