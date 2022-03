Voorlezen in de bibliotheek

Kortessem

In maart gaat al de aandacht van de bibliotheek van Kortessem naar jeugdboeken en jeugdliteratuur. Maart is immers de Jeugdboekenmaand. In deze 51ste editie staan ’helden en schurken’ centraal. De dienst Jeugd & senioren, bibliotheek Kortessem en de scholen van het kleuter- en basisonderwijs slaan de handen in elkaar om een goedgevuld programma aan te bieden. Zo is er elke woensdag van maart, van 14 tot 15 uur, een voorleesmoment met telkens een sprookje als thema in de jeugdafdeling van de bibliotheek. Waar vind je immers meer helden en schurken dan in sprookjes? De voorleesmomenten zijn bedoeld voor kinderen vanaf de tweede kleuterklas tot en met het eerste leerjaar. Er worden maximaal 20 kinderen toegelaten. De toegang is gratis, maar inschrijven is verplicht. Dit kan online via ‘kortessem.ticketgang.eu’.(rapo)