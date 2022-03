Tessenderlo plant meer groen in de Hofstraat en Waterstraat

Een klimaat waar het fijn vertoeven is in de koelte van een boom tijdens warme zomerdagen, waar te veel neerslag op korte tijd niet zorgt voor onveilige situaties, waar insecten niet alleen kriebelbeestjes zijn, maar ons voorzien van lekker en noodzakelijk eten... Daarvoor ondertekende Tessenderlo het lokaal energie- en klimaatpact met Vlaanderen. Dat stelt onder andere als streefdoel dat er tegen 2030 per inwoner één boom, een halve meter haag en één extra groenperk (min. 10 m²) moet bijkomen.

Bermen bieden heel wat mogelijkheden om deze uitdaging aan te gaan. Ze vormen een grote oppervlakte die kan fungeren als schuil-, nest-, of eetplaats voor tal van plant- en diersoorten zoals verschillende soorten bijen, vlinders, kevers, egels… Deze dragen op hun beurt bij aan onze menselijke noden. Bermen verfraaien de omgeving en verbinden groengebieden met elkaar. Bermen bieden ook ruimte aan bomen. De voordelen van bomen zijn gekend. Ze ontspannen de geest, nemen CO2 op, zorgen voor verkoeling en zuurstof, filteren fijn stof en bieden kansen aan biodiversiteit die onder druk staat.

Het vergroeningsproject bermen start in de Hofstraat en een deel van de Waterstraat. Alle kiezel wordt afgegraven, bomen worden aangeplant en vervolgens ingezaaid met een laagblijvend bloemenmengsel. De werken starten in maart, het einde is voorzien in april 2022. Na een goede evaluatie wordt het proefproject stelselmatig voortgezet in Hulst en vervolgens uitgebreid naar heel Tessenderlo.