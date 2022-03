Hamse tieners spelen met licht en fotografie

Tijdens de workshops ‘light painting’ tijdens de afgelopen krokusvakantie werden er heel wat magische foto’s ‘geschilderd’ in De Zille in Ham.

In de grote verduisterde zaal gingen tieners van 10 tot 13 jaar aan de slag met fototoestellen, trage sluitertijd en lichtobjecten. Met een grote portie fantasie van de deelnemers en technisch ondersteunende hulp van Johan de cameraman maakten in totaal 16 tieners heel wat geslaagde plaatjes. In november gaat deze workshop opnieuw door, dit keer in de buitenlucht.

