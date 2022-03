Genk

Op zondag 6 maart organiseerde de wandelclub De Heikneuters hun jaarlijkse Matentocht. Het was heerlijk wandelweer en ruim 1.150 wandelaars, deelnemers van Aken tot Oostende, kozen ervoor om een prachtige wandeling te maken in het natuurgebied De Maten. Er was de keuze tussen afstanden van 5, 6, 8, 12 en 17 km. Zo kon iedereen zijn gading vinden en kreeg de wandelclub niets dan blije gezichten te zien bij aankomst in de zaal.