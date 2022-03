Derde graad BS Atheneeke eindelijk op zeeklassen

De kinderen van de derde graad van BS Atheneeke kregen begin januari het heuglijk nieuws dat ze op zeeklassen mochten vertrekken. Na een periode van twee jaar geen enkele activiteit te mogen doen, waren ze dan ook dolenthousiast toen ze dit nieuws vernamen. De directeur zorgde ervoor dat iedereen de kans kreeg om deel te nemen aan deze uitstap. Er werd al snel een aftelkalender gemaakt in de klassen waarop de kinderen dagelijks konden zien hoeveel dagen het nog was voor het vertrek. In de weken die volgden, werd er in de klassen al volop gefantaseerd over de activiteiten, het weer en de kamerindeling.

Veel gesnoept, weinig geslapen

Maandag, 21 februari was het dan eindelijk zover. Al vroeg in de ochtend kwamen de kinderen gepakt en gezakt toe met hun koffers. Na het inladen vertrokken we te voet naar het station van Tongeren. “Na wat vertraging namen we de trein richting Oostende”, klinkt het. “Daar stond ons bij aankomst al een hevig windje op te wachten, maar het stormweer hield ons niet tegen, integendeel. Een hele week lang werd er gelachen, veel gesnoept, weinig geslapen maar vooral een goede band tussen de kinderen en leerkrachten gecreëerd.”

“Vrijdag 25 februari zat onze fantastische week erop en moesten wij jammer genoeg afscheid nemen van de zee”, klinkt het nog. “Moe maar voldoen vertrokken we met veel leuke herinneringen terug richting Tongeren. Deze week werd ervaren als eentje waarin hechte vriendschappen zijn ontstaan, unieke ervaringen werden gedeeld en veel herinneringen voor het leven werden vastgelegd.”