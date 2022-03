Jongeren kunnen hele maand op speurtocht in Riemste bib

Maart is jeugdboekenmaand en staat dit jaar in het teken van ‘Helden en schurken’. In de Riemstse bib kan je de hele maand maart lang op speurtocht naar helden en schurken dankzij het Bibster-spel.

Het Bibster-spel is een gratis spel en kan nog de hele maand maart gespeeld worden tijdens de openingsuren van de bibliotheek in Riemst. Reserveren is niet nodig, maar meld je wel even aan bij de balie. Dan kan je met een tablet of smartphone op zoek gaan naar de tien codes. Het is het ideale spel voor kinderen van 7 tot 12 jaar. De jongste kinderen kunnen misschien best leeshulp gebruiken van grote broer of zus of van een van de ouders.

Daan kwam tijdens de krokusvakantie even langs in de bib en speelde het Bibster-spel tijdens zijn bezoek. Hij vond het alvast heel leuk. Sommige vragen waren heel makkelijk, andere waren dan weer wat moeilijker. “Het is tof om in de boeken dingen op te zoeken”, aldus een enthousiaste Daan.