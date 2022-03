Bib trapt jeugdboekenmaand af met voorleesuurtje voor helden en schurken

Heers

In maart spelen helden en schurken de hoofdrol tijdens de Jeugdboekenmaand. In de Roppebibliotheek konden kinderen van 4 tot 8 jaar vorige week meedoen aan een voorlees- en knutseluurtje over superhelden en huis-tuin-en-keukenhelden. “Martine Kindermans uit Veulen, auteur van enkele prentenboeken, las onder meer voor over Plasman en over de Trol en het Pietertje”, vertelt bibliothecaris Heidi Loozen. “De kinderen mochten zich verkleden in hun favoriete held of schurk: niet alleen Batman en een goede fee waren present, maar ook een kleine heks en vampier. Nadien konden ze naar hartenlust kleuren en kregen ze een uitknipmasker van een held en een schurk mee naar huis. Met deze activiteit vatten we de Jeugdboekenmaand aan. Kinderen kunnen de hele maand nog in de bibliotheek terecht voor een Bibster Quest, een interactieve zoektocht met de tablet om boekenhelden en -schurken te ontdekken. Ook de scholen komen langs voor het Bibster-spel en twee auteurslezingen.” frmi