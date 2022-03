Dankontbijt voor 310 vrijwilligers

Hasselt

Naar goede gewoonte trakteerde de stad Hasselt vorige week 310 vrijwilligers op een lekker ontbijt. “Een jaarlijkse traktatie, maar vandaag is het toch een bijzondere editie”, zeggen burgemeester Steven Vandeput en schepen van de Hasselaar Dymphna Meynen. “Door corona hebben we ons vorig jaar moeten beperken tot een afhaalmaaltijd, vandaag kunnen we eindelijk weer samen tafelen. We organiseren dit ontbijt twee keer. Van de 700 vrijwilligers die zich engageren in onze stad hebben er zich 310 ingeschreven voor dit ontbijt. 150 vrijwilligers van de stadsdiensten mogen de benen in feestzaal Lorka onder de tafel steken, 160 vrijwilligers van de woonzorgcentra Hogevijf komen samen in ons Lokaal Dienstencentrum Banneux.” raru