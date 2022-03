Carnavalsvierders zorgen voor ambiance in de kroegen van Bilzen

Bilzen

Het alternatieve carnavalsprogramma van de Stadsraad Bilzen kende vrijdagavond een daverende start. Prins Alain I en zijn gevolg zorgden tijdens hun kroegentocht voor een golf van ambiance. “Zaterdag werden de cafés bezocht in de deelgemeenten en op zondag openden we de deuren van ons eigen ‘Café Carnaval’ in zaal Concordia op de Mark”, vertelt voorzitter Jan Steegen van de carnavalsvereniging die dit jaar haar 60ste verjaardag viert. Terwijl in de meeste cafés de stoelen letterlijk aan de kant gingen voor de polonaise waagde links en rechts een carnavalist zich zelfs op de toog. “Een ongekende sfeer. Heerlijk genieten”, aldus de stamgasten. joge