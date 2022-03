Oorlog laat zich steeds meer voelen: beurzen kelderen en prijs van olie en gas de hoogte in

LEES OOK. Regering grijpt dan toch in tegen exploderende gasprijzen: impact belooft groot te zijn

Laten we beginnen op de beurs. De Europese beurzen zijn maandag met stevige verliezen aan de nieuwe week gestart. Onzekerheid over de economische impact van de oorlog in Oekraïne blijft wegen op het sentiment, met als nieuwste element berichten dat de Verenigde Staten overwegen Russische olie en gas te boycotten.

In Brussel noteerde de sterindex Bel20 enkele minuten na opening van de beurs met een verlies van zowat 2,5 procent, waarmee hij duidelijk onder de 3.700 punten dook. Het verlies diepte al snel uit tot meer dan 4 procent. Tijdens de vorige week had de Bel20 in totaal meer dan 7 procent verloren, om voor het eerst in een jaar onder de 3.800 punten te sluiten.

Ook elders in Europa openden de beurzen in de min: Frankfurt startte met een verlies van 3,67 procent, Paris dook 2,88 procent lager en Milaan 2,45 procent. In Londen bleef het verlies beperkt tot 1 procent in de eerste handelsminuten.

Eerder waren al de Aziatische beurzen in het rood gesloten. Op de beurs van Tokio verloor de sterindex Nikkei maandag bijna 3 procent.

Olie

De oorlog heeft ook een duidelijke impact op de olieprijzen. Die zijn verder gestegen, door bezorgdheid over mogelijke bijkomende westerse sancties tegen Rusland. De prijs van een vat olie van de Noordzeesoort Brent ging zowat 18 procent hoger tot 139,13 dollar. Daarmee was de recordprijs van 150 dollar per vat uit de zomer van 2008 niet zo ver meer af. Nadien zakte de prijs weer ietwat, tot rond de 130 dollar per vat (+11 procent).

De prijs van een vat olie van de Amerikaanse soort West Texas Intermediate (WTI) steeg voor het eerst sinds 2008 boven de 130 dollar per vat. Nadien zakte de prijs weer een beetje, tot 126 dollar per vat (+9 procent). Het was de Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken die op CNN de bijkomende sancties opperde.

Gas en elektriciteit

Nog een stijger: de Europese gasprijs. Nadat vrijdag voor aardgas in Europa voor het eerst meer dan 200 euro per megawattuur diende betaald te worden, werd maandagochtend al de grens van 300 euro per megawattuur doorbroken. Op de Nederlandse termijnmarkt - de maatstaf voor Europa - steeg de prijs naar 311 euro voor een megawattuur.

Ook de elektriciteitsprijzen stijgen naar verse records. Op de termijnmarkt steeg de Duitse stroomprijs voor levering volgende maand met 54 procent naar een nooit geziene 650 euro per megawattuur.

