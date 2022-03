Het graf voor de Russische soldaat was gegraven, maar zijn lichaam was er niet. — © Nadezhda Andreeva/Novaja Gazeta

Veel ouders van Russische soldaten tasten in het duister over het lot van hun kinderen. En zij die een overlijdensbrief kregen, weten niet of het lichaam van hun zoon naar huis wordt gebracht. “Gesneuvelden liggen te ontbinden op het slagveld.”