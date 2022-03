Lopers ontdekken avontuurlijke offroad in Bilzen

Bilzen

Zopas vond OffroadBilzen plaats, een evenement van ‘Bilzen Beweegt’. Aan het Katteberg-sportpark daagden in de ochtend enkele honderden wandelaars op. ‘s Middags werden de sportschoenen aangetrokken. “Naast de 7 kilometer was er een pittige 15,5 kilometer voor de met een parcours doorheen landelijk en heuvelachtig gebied. Voor beiden afstanden waren er in totaal 550 deelnemers. Voor de kinderen was er een mooie Kidsrun vlakbij het eilandje aan de vijvers van de Katteberg”, vertelt oprichter en voorzitter Peter Thijs. Een 60-tal medewerkers en seingevers zorgden voor een vlekkeloos verloop. joge