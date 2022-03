Na diesel nadert nu benzine 2 euro per liter, ook stookolie naar nieuw record

De maximumprijs van benzine stijgt dinsdag naar een nieuw record. Wie benzine 95 E10 tankt, betaalt dan maximaal 1,9510 euro per liter, zo meldt de federale overheidsdienst Economie maandag. De nieuwe maximumprijs ligt 8,2 cent per liter hoger dan de vorige.

De maximumprijs van benzine 98 E5 stijgt dinsdag naar 2,023 euro per liter (+4,6 cent). De dieselprijs zit sinds zaterdag boven de 2 euro per liter. Daarvoor betaal je aan de pomp nu maximaal 2,084 euro per liter.

Ook stookolie wordt dinsdag duurder. De maximumprijs ervan stijgt met 4,95 cent tot 1,1851 euro per liter, bij bestellingen van minstens 2.000 liter. Ook dat is een vers record.

De prijsstijgingen zijn het gevolg van het duurder worden van olieproducten of biocomponenten op de internationale markten. De olieprijzen zitten stevig in de lift sinds de Russische inval in Oekraïne.

LEES OOK. Regering buigt zich over dure brandstoffen

LEES OOK. Maximumprijs voor diesel zaterdag voor het eerst boven 2 euro