Mauro is homo universalis van Kermt

Hasselt

Niet alleen de VRT heeft zijn homo universalis, ook in Hangar Bazarts in Kermt hebben 18 jeugdige alleskunners de voorbije week gestreden om deze prestigieuze titel. Uiteindelijk ging die naar de 10-jarige Mauro Naveau. Hij mocht met de mooi versierde trofee H.O.M.O. U.N.I.V.E.R.S.A.L.I.S. naar huis. “Gemaakt door de deelnemers aan zelf”, vertelt spelleider Inge Vanhoof. “Want creativiteit is een erg belangrijk aspect van deze wedstrijd. Elke dag hebben de kinderen drie of vier uitdagingen gekregen. Daar zijn behendigheidsoefeningen bij zoals met een knikker op een lepel in je mond een parcours afleggen of een ballon zo lang mogelijk in de lucht houden, maar ook creatieve opdrachten zoals een dino tekenen, een vliegtoestel à la Panamarenko verzinnen of een graffiti versie van de Mona Lisa maken. Mauro was zes keer de beste: in de lepelrace, de bakkenrace, het inschatten van een lengte van 20cm., koekjeshappen, klikken en de laddercompetitie.” raru