Russische gymnast steunt openlijk de oorlog met symbool terwijl hij naast Oekraïner op podium staat: “Schokkend gedrag”

De internationale turnbond (FIG) opent een onderzoek naar het “schokkend gedrag” van de Russische gymnast Ivan Kuliak. Die betrad het podium van een wedstrijd met een Z op de borst geplakt, een openlijke steunbetuiging aan de Russische troepen in Oekraïne. Naast hem stond de Oekraïense winnaar Illia Kovtun.

Kuliak (20) werd op Apparatus World Cup in Doha afgelopen weekend derde op de brug met gelijke leggers. Toen hij na afloop van de competitie zijn bronzen medaille in ontvangst kwam nemen, had de Rus met tape een Z op zijn borst geplakt.

Die letter wordt door Russische troepen in Oekraïne gebruikt als symbool op hun militaire voertuigen. De Z wordt ondertussen ook als symbool gebruikt om steun te betuigen aan Rusland en het Russische leger.

De Z op een scherm in Sint-Petersburg. — © REUTERS

Dat naast Kuliak een Oekraïner op het podium stond, maakte zijn actie nog opmerkelijker. Illia Kovtun won goud in dezelfde competitie. "De internationale turnfederatie bevestigt dat het de ethische commissie om een onderzoek zal vragen na het schokkend gedrag van Kuliak", liet de turnbond ondertussen weten in een persbericht.

Sowieso zijn alle Russische en Wit-Russische atleten en scheidsrechters vanaf vandaag verbannen uit alle turncompetities, en mogen de landen ook geen internationale wedstrijden meer organiseren.