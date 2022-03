Oekraïense crisis doet discussie over kernuitstap evolueren

De discussie over de energiebevoorrading is sinds het akkoord binnen de federale regering over de kernuitstap, dat dateert van 23 december, helemaal geëvolueerd. Dat is in de eerste plaats te wijten aan de Russische inval in Oekraïne. Premier Alexander De Croo heeft dat maandag gezegd in Matin Première op de RTBF-radio.

“De huidige toestand is helemaal anders dan toen we eind december de beslissing namen”, zei De Croo. Vlak voor Kerstmis kwam de regering overeen dat op of rond 18 maart de termijn zou verstrijken voor een beslissing over de definitieve sluiting van alle kerncentrales tegen 2025. Het alternatief voor die sluiting is dat de twee jongste reactoren - Tihange 3 en Doel 4 - langer openblijven.

“Eind december zeiden we: we gaan de twee elementen bekijken die ook in het regeerakkoord staan (de energiebevoorradingszekerheid en de energieprijs, red.). Daar hebben we in december ook nog de geopolitieke context aan toegevoegd.”

Maar sinds de Russische inval in Oekraïne, “is de geopolitieke situatie helemaal veranderd”, zei De Croo op de radio. Hij herinnerde eraan dat Rusland een grote rol speelt op de Europese gasmarkt, maar voor België “geen erg belangrijke” leverancier is.