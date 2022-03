Ali B laat na bijna twee maanden weer van zich horen op Instagram

Ali B heeft voor het eerst in bijna twee maanden weer een foto van zichzelf op Instagram gezet. De in opspraak geraakte rapper zit nog steeds in Dubai, zo blijkt uit het beeld in zijn Instagram Stories.

Ali poseert breedlachend op de Expo 2020 terwijl hij het vredesgebaar maakt met zijn vingers. Ook postte hij een korte video van de wereldtentoonstelling. Hij is daar zelf niet in te zien. De afgelopen weken was op verschillende ’juicekanalen’ te zien dat Ali al een tijdje in Dubai zit.

Eind januari liet Ali B voor het laatst iets van zich horen via Instagram. De rapper plaatste toen een verklaring waarin hij meldde dat hij gedurende het onderzoek naar de misstanden achter de schermen bij The Voice of Holland al zijn activiteiten neerlegt.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Het onlineprogramma BOOS bracht half januari het nieuws over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice naar buiten. Voor zover bekend zijn tegen Ali B twee aangiftes gedaan, een naar verluidt door een oud-deelnemer. Een van de aangiftes is voor verkrachting, zo vertelde de aanklaagster aan programmamaker Tim Hofman.