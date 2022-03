Pas getrouwd: Stefanie en Quentin in Sint-Truiden

Sint-Truiden

Quentin Dimenez (32), uit Agen (het zuiden van Frankrijk), postbode

Stefanie De Maerschalck (28) uit Diest, freelancer consultant

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Vandaag, net 7 jaar geleden, leerden wij elkaar kennen via gemeenschappelijke vrienden”, vertelt het koppel. “Sinds die dag hebben wij elkaar niet meer losgelaten. Sinds 2,5 jaar wonen we in het rustige en landelijke Velm. We zouden Limburg en zijn mooie natuur niet meer kunnen missen.” (jcr)

