Linda Le Bon eindigt knap vijfde in supercombiné op Paralympische Winterspelen

Linda Le Bon is maandag vijfde geworden tijdens de supercombiné voor atleten met een visuele beperking op de Paralympische Winterspelen in Peking. De 57-jarige Le Bon werd zesde in de super-G en vijfde in de slalom en klokte een gecombineerde tijd van 2:18.20.

De gouden medaille ging naar de Slovaakse Henrieta Farkasova (2:03.39), eerder ook al winnares van de afdaling. De Chinese Daqing Zhu (2:04.25) veroverde zilver, de Britse Menna Fitzpatrick (2:05.98) brons.

Le Bon is een skiester met een visuele beperking (klasse B2). Aanvankelijk zou ze deelnemen met Pierre Couquelet als voorskiër, maar die kon niet naar Peking afreizen. Met Couquelet werd Le Bon in januari vicewereldkampioene op de afdaling en de super-G. Haar dochter Ulla Gillet vervangt Couquelet in China.

Le Bon werd zaterdag in Peking al zesde in de afdaling en zevende in de super-G. De supercombiné van maandag werd met een dag vooruitgeschoven door de stijgende temperaturen. Ze treden later nog aan in de reuzenslalom (vrijdag) en slalom (zondag).

