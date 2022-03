Bocholt

Niels Weltens (34) uit Kaulille, bediende Gents reisbureau

Stefanie Van Broeck (30) uit Zele, werkt in de horeca

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? Ze leerden elkaar kennen in een Gents reisbureau. “Vorig jaar maakten we samen onze eerste fietsreis naar Spanje”, vertellen Stefanie en Niels. “Binnenkort maken we onze wereldreis, met de fiets, naar Noorwegen en via Alaska naar Zuid Amerika.” (rdr)

