In 1920 stond de teller op 6.700, nu heeft Genk 67.000 inwoners

Het aantal inwoners in Genk is toegenomen tot boven de 67.000. Nooit waren er meer Genkenaren.

Begin twintigste eeuw was Genk met zo’n tweeduizend inwoners niet meer dan een boerendorp. Daar kwam verandering in toen professor André Dumont in het naburige As steenkool aanboorde. De drie steenkoolmijnen die op Genks grondgebied gebouwd zijn zorgden voor een exponentiële bevolkingsgroei. Terwijl er in 1920 amper 6.700 bewoners op de teller stonden, waren er dat tien jaar later al 24.500. Na de sluiting van de mijnen nam de groei van het bevolkingscijfer minder snel toe. (cn)