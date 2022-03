Ook last van productivity guilt? Waarom de lat dringend minder hoog moet: “Uiteindelijk krijg je niets gedaan”

Die ene belangrijke mail versturen, nadenken over de boodschappen, de internetfactuur betalen en bellen naar de loodgieter. Of je schoonmoeder. Het zou het gemiddelde to-dolijstje kunnen zijn. Alleen zijn er zo van die dagen waarop je niets van dat alles gedaan krijgt. Enter productivity guilt. Ofwel: het schuldgevoel omdat je niet voldoende klaar speelt. Heeft iedereen er last van? En hoe raak je er vanaf?