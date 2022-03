Felle kritiek nu blijkt dat humanitaire corridors Oekraïners naar Rusland leiden

Sinds 10 uur lokale tijd (8 uur bij ons) zwijgen de wapens in Oekraïne even om opnieuw mensen te evacueren en hulp aan te reiken via humanitaire corridors. Het Russische leger heeft ingestemd met dat staakt-het-vuren in Kiev, Marioepol, Charkov en Soemy, maar er is felle kritiek op vanuit Frankrijk en Oekraïne zelf.