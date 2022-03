KBC commercialiseert zijn artificiële intelligentie

KBC had begin 2021 al aangegeven dat het overwoog om eigen technologie ook toegankelijk te maken voor andere bedrijven en organisaties. De toepassingen worden daarvoor dus in een aparte vennootschap ondergebracht. “Discai opteert voor een geleidelijke ‘go-to-market’-aanpak en zal voor de distributie en integratie van die toepassingen samenwerken met partners”, zo luidt het in een persbericht. “Zo zal KPMG instaan voor het aantrekken van geïnteresseerde B2B-partijen.”

“Binnen KBC hebben we in de voorbije jaren een belangrijke expertise opgebouwd op het vlak van artificiële intelligentie”, wordt groeps-CEO Johan Thijs geciteerd in het persbericht. “Ik ben ervan overtuigd dat de knowhow die we samenbrengen in Discai heel wat bedrijven en organisaties in diverse sectoren zal kunnen bijstaan in hun zoektocht naar performante en innovatieve oplossingen voor de technologische en regelgevende uitdagingen die zich in hun domein stellen.”

Bij KBC zijn meer dan honderd werknemers bezig met het ontwikkelen van toepassingen rond artificiële intelligentie.