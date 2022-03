Australië plant nieuwe legerbasis voor atoomduikboten aan oostkust

Als mogelijke locatie voor de basis noemde hij drie plaatsen: Brisbane in de deelstaat Queensland, Newcastle in New South Wales of de Port Kembla, eveneens in New South Wales. De westelijke vlootbasis nabij Perth wordt behouden en zal ook in de toekomst van strategisch belang blijven, aldus Morrison.

De nieuwe basis moet ook regelmatig kernonderzeeërs uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk verwelkomen, vervolgde de Australische premier. Vorig jaar kondigden de VS, het VK en Australië nog een nieuwe “veiligheidsalliantie” aan. De alliantie kreeg de naam Aukus, verwijzend naar de Engelse afkortingen van de deelnemende landen, en is volgens veiligheidsexperts duidelijk gericht tegen de militaire dreiging van China in de Stille Oceaan.

De regering in Canberra liet eerder weten de defensie-uitgaven dit jaar te verhogen tot bijna 2,1 procent van het bbp en de komende tien jaar zo’n 578 miljard Australische dollar (omgerekend 385 miljard euro) te investeren in het leger. Volgens Morrison is de aanval van Rusland op Oekraïne namelijk een teken dat alleenheersers een nieuwe wereldorde proberen te creëren.