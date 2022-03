Crash in water wordt Davy en Sara fataal: “Ze hadden misschien wel mooie toekomst samen”

Na een dramatisch ongeval in Nieuwpoort hebben de hulpdiensten zaterdagnacht de lichamen van Davy Callewaert (28) en Sara Geeraert (34) uit het water gehaald. De twee hele goeie vrienden leken plots verdwenen nadat ze vrijdagavond op restaurant gingen. Pas 24 uur later bleek dat ze door hevige mist in het water waren gereden. “Het waren twee fantastische mensen.”