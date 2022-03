Koni De Winter maakt vijf minuten voor tijd rentree bij Juventus U23 en scoort meteen knappe winning goal

Het stond nog 0-0 in de wedstrijd tussen Pro Sesto 1913 en Juventus U23 in de Serie C, de Italiaanse derde klasse. In minuut 85 mocht De Winter invallen, in minuut 89 trapte hij al de winning goal tegen de touwen: 0-1. Onze jonge landgenoot trapte een hoekschop in één tijd overhoeks binnen met zijn ‘mindere’ rechter.

Bekijk hier de beelden:

Het zal De Winter vertrouwen geven in aanloop naar de interlandperiode eind deze maand. Op 29 maart staat de belangrijke EK-kwalificatiewedstrijd met de Belgische U21 tegen Denemarken op het programma. Een fitte De Winter heeft zijn plaats in de basiself van Jacky Mathijssen.

Bij het eerste elftal van Juventus mocht De Winter dit jaar al twee keer meedoen in de Champions League. Op het veld van Malmö mocht hij zelfs starten en speelde hij 71 minuten. In de Serie A maakte De Winter nog geen minuten, al zat hij wel al regelmatig in de wedstrijdselectie.