Bij dit tankstation in Nederlands-Limburg kan je maandag uur lang spotgoedkoop tanken

Het gaat om een actie om het twintigjarig bestaan van TinQ te vieren. In Ospel, deelgemeente van Nederweert in Nederlands-Limburg, zal tussen 13 en 14 uur maandag goedkoper getankt kunnen worden. Niet ver van Hamont-Achel kost Euro 95 dan even amper 1,171 euro per liter, diesel kostte in 2002 nog 86 cent per liter. Ook bij de vestiging aan de Henri Dunantstraat in Oostrum kan er goedkoop getankt worden, van 10 uur tot 11 uur.

Geen jerrycans

TinQ is een keten van onbemande tankstations met bijna vierhonderd vestigingen in Nederland. De keten werd opgericht in 2001. De bedoeling was het feestje in december te vieren, maar door corona was het niet gepast, vertelt marketingmanager Paul Derhaag. Het werd uitgesteld naar deze week, ondanks de oorlog in Oekraïne. Wel wordt in de jubileumweek elke dag een bedrag geschonken aan een organisatie die zich inzet voor de slachtoffers.

Tijdens de jubileumweek biedt TinQ van 7 tot en met 11 maart forse kortingen aan. Dat gebeurt elke dag op vier verschillende locaties in Nederland, een uur lang. De precieze plekken worden een dag van tevoren om 19.00 uur bekendgemaakt op tinq.nl. Ter afsluiting wordt op zondag 13 maart op twintig plekken de kortingsactie gehouden. De actie is niet bedoeld voor vrachtwagens en tractoren. Jerrycans mogen er niet gevuld worden.