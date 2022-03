OVERZICHT. Wat gebeurde er vannacht in Oekraïne?

Russische troepen hebben zondagnacht de beschietingen op Oekraïense steden in het centrum, het noorden en het zuiden van het land opgevoerd. Dat zegt Oekraïens presidentieel adviseur Oleksi Arestovitsj.

Volgens het Oekraïense leger is Rusland begonnen met het bijeenbrengen van middelen voor de bestorming van hoofdstad Kiev. ‘We gaan ervan uit dat de slag om Kiev de belangrijkste slag van de komende dagen wordt’, klinkt het bij het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken. De burgemeester van Kiev, Vitali Klitsjko, stelt dat zijn controleposten aan de stadsgrenzen vastberaden om elke vijandelijke aanval af te slaan.

Enkele honderdduizenden Oekraïners moeten onmiddellijk uit hun steden geëvacueerd worden , aldus de Oekraïense regering. Er zouden tientallen steden zijn waar de humanitaire situatie catastrofaal is.

The Wall Street Journal heeft op basis van vier Amerikaanse overheidsbronnen bericht dat Rusland de afgelopen dagen uit Syrië heeft gerekruteerd. Moskou zou hopen dat hun expertise in stadsgevechten Rusland kan helpen de Oekraïense hoofdstad Kiev in te nemen.

Oekraïne en Rusland ontmoeten elkaar vandaag voor een derde onderhandelingsronde . De gesprekken zullen opnieuw in Wit-Rusland plaatsvinden, maar het aanvangstijdstip is nog onbekend. Het hoofd van de Oekraïense delegatie voor gesprekken met Rusland, David Arachamija, verwierp in een interview met Fox News al de belangrijkste eisen van Rusland en noemde ze ‘niet aanvaardbaar’.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft een nachtelijke toespraak tot zijn natie gehouden. Oekraïne zal Rusland ‘de honderden en honderden slachtoffers, de duizenden en duizenden mensen die lijden nooit vergeven ’, klonk het onder meer. ‘ We zullen elke klootzak vinden die op onze steden, onze mensen schoot, die ons land bombardeerde, die raketten lanceerde. Je zal nergens op aarde rust vinden. Behalve in het graf.’

In een videoboodschap gericht aan staatshoofden hekelde Zelenski de ‘westerse stilte’ nadat Moskou zondag had verklaard Oekraïense bedrijven van het militair-industrieel complex te zullen aanvallen, als onderdeel van het plan om Oekraïne te demilitariseren.

Meer dan 163.000 Russische burgers, waaronder 42.729 kinderen, zijn sinds het begin van de oorlog in Oekraïne naar Rusland geëvacueerd , blijkt uit informatie uit Moskou. De evacuatie van Russische burgers uit de Donbass was al begonnen voordat Rusland Oekraïne de facto de oorlog verklaarde.

Volgens Moskou is Oekraïne van plan de reactor op te blazen en het Russische leger de schuld ervan te geven. Dat melden staatspersbureaus Sputnik en Tass . Vrijdag vonden er nog gevechten plaats bij Europa’s grootse kerncentrale. Het Russische ministerie van Defensie beschuldigt Oekraïne ervan een experimentele nucleaire faciliteit in Charkiv te hebben voorzien van explosieven.Dat melden staatspersbureausen

Rusland heeft alle staatswebsites opgedragen om uiterlijk op 11 maart over te stappen op het Russische domeinnaamsysteem (DNS). Dat melden Russische staatsmedia. uiterlijk op 11 maart(DNS). Dat melden Russische staatsmedia.

KPMG en PricewaterhouseCoopers ( PwC ), twee van de ‘Big Four’-accountantsnetwerken, trekken zich terug uit Rusland vanwege de inval in Oekraïne. KPMG zal zich ook uit Wit-Rusland terugtrekken.

Netflix heeft zijn streamingdiensten in Rusland opgeschort. Het platform is het onder meer niet eens met de eis van Rusland dat streamingdiensten verschillende gratis kanalen moeten aanbieden, waarvan sommige worden beschouwd als propagandakanalen van de overheid.

De tijdelijke evacuatie van alle internationale waarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa ( OVSE ) in Oekraïne is bijna afgerond . De laatst overgebleven groep - het hoofd en het leidinggevend team - zouden Oekraïne nu ook verlaten.

Het Britse ministerie van Defensie speculeert in zijn laatste inlichtingenrapport dat Russische troepen dit weekend ‘minimale grondvooruitgang’ hebben geboekt. ‘Het is hoogst onwaarschijnlijk dat Rusland zijn geplande doelstellingen tot nu toe met succes heeft bereikt.’

Het Verenigd Koninkrijk trekt zo’n 90 miljoen euro extra uit om Oekraïne te helpen. Die financiering komt er boven op de 267 miljoen euro die de Britten eerder al vrijmaakten en zal via de Wereldbank naar Oekraïne gaan.

De Duitse regering blijft gekant tegen een energie-embargo tegen Rusland. Dat maakten verscheidene ministers duidelijk in Duitse media afgelopen weekend.

De Australische premier Scott Morisson heeft China opgeroepen Rusland te stoppen. ‘Geen enkel land zal een grotere impact hebben op het beëindigen van deze verschrikkelijke oorlog in Oekraïne dan China’, klonk het onder meer.

Japan wil legerhelmen, kogelwerende vesten en andere benodigdheden zo snel mogelijk bezorgen aan Oekraïne .