Van der Straeten pleit voor ongeziene versnelling hernieuwbare energie en lagere factuur

Voor Van der Straeten leert de actualiteit dat we onze energie opnieuw in eigen handen moeten nemen door de doorbraak van hernieuwbare energie fors te versnellen. “Zo versterken we onze energieonafhankelijkheid en kunnen we mensen beter beschermen tegen de hoge prijzen. Het is net omdat we zo afhankelijk zijn van fossiele energie dat we zo veel moeten betalen. Onze economie en portemonnee wordt leeggezogen door afhankelijkheid van het buitenland. We moeten sneller vergroenen om energiefactuur structureel te verlagen.”

Voor de Groen-minister moet dit gepaard gaan met maatregelen die een directe impact op de factuur hebben zoals de btw-verlaging van gas en elektriciteit naar 6%. Naast de btw-verlaging naar 6% is er nood aan het structureel maken van een uitgebreid sociaal tarief, luidt het.

Van der Straeten herhaalt ook dat kernuitstap met open blik zal worden bekeken. Ze bereidt een grondig reassesment voor van Plan A, de volledige uitstap, en Plan B, de verlenging van de twee laatste kernreactoren. De impact van de oorlog in Oekraïne wordt daarin meegenomen. “Plan A is technisch en juridisch klaar en uitvoerbaar, maar moet bijkomend geanalyseerd worden inzake energieonafhankelijkheid”, aldus Tinne Van der Straeten.

“De regering zal beslissen op basis van feiten”, benadrukt ze. “Plan A en B moeten op dezelfde manier beoordeeld worden. Dat zullen wij doen, zeker in de huidige context, maar dat verwachten we dus ook van anderen om dit zonder taboe te bekijken. Maar niet louter een beslissing over twee kerncentrales die 3% uitmaken van onze energie en die geen oplossing betekenen voor de korte termijn of voor de energiefactuur. Er is nood aan een grote energiedoorbraak voor 100% van onze energie.”