Mieke Gorissen (39) heeft zich in het zonovergoten Park van Laken in Brussel voor het tweede jaar op rij gekroond tot Belgische kampioene veldlopen. De Diepenbeekse deed het à la Tadej Pogacar in Toscane, en pakte uit met een verbluffende solo. In de jeugdcategorieën veroverden Hannah Enkels en Fien Peusens eveneens goud.