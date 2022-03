Internationaal atoomagentschap maakt zich “grote zorgen” over situatie in door Russen ingenomen kerncentrale

De directeur-generaal van het internationaal atoomagentschap (IAEA) maakt zich ernstige zorgen over de situatie op de kerncentrale van Zaporizja. De centrale is sinds de nacht van donderdag op vrijdag in handen van de Russen. Een woordvoerder van Oekraïne meldt aan het IAEA dat het toestemming aan de Russen moet vragen om iets aan het beheer van de centrale te veranderen. Het opererende personeel mag wel doorgaan met het dagelijkse routinewerk.

Oekraïne heeft vandaag de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) laten weten dat hoewel het reguliere personeel de kerncentrale van Zaporizja (NPP) bleef exploiteren, het fabrieksbeheer nu onder bevel staat van de commandant van de Russische strijdkrachten die vorige week de controle over de site overnamen. Dat zegt directeur-generaal Rafael Mariano Grossi vanuit Wenen.

“Verder meldt Oekraïne dat voor elke actie van het fabrieksbeheer - inclusief maatregelen met betrekking tot de technische werking van de zes reactoreenheden - voorafgaande goedkeuring door de Russische commandant vereist is.”

De directeur-generaal sprak zijn ernstige bezorgdheid uit over deze ontwikkeling, aangezien deze in strijd is met een van de zeven onmisbare pijlers van nucleaire veiligheid en beveiliging die hij heeft geschetst tijdens de vergadering van de raad van bestuur van de IAEA op 2 maart, bijeengeroepen om de veiligheids-, beveiligings- en veiligheidsimplicaties van de situatie in Oekraïne.

Een van de pijlers is dat “het bedienend personeel in staat moet zijn om hun veiligheids- en beveiligingstaken te vervullen en zonder onnodige druk beslissingen moeten kunnen nemen”.

Communicatie uitgeschakeld

“Ook heeft Oekraïne gemeld dat de Russische troepen op de locatie sommige mobiele netwerken en internet hebben uitgeschakeld, zodat betrouwbare informatie van de locatie niet via de normale communicatiekanalen kan worden verkregen”, zegt de grote baas van het atoomagentschap.

Dit is bevestigd door de nucleaire regelgever van Oekraïne, die het IAEA vandaag heeft geïnformeerd dat het grote problemen begon te krijgen bij de communicatie met het personeel dat de kerncentrale van Zaporizhya exploiteert.

“Ik maak me grote zorgen over deze ontwikkelingen die mij vandaag zijn gemeld. Slechts een paar dagen nadat ik de zeven belangrijkste elementen van nucleaire veiligheid en beveiliging aan de raad van bestuur van de IAEA heb gepresenteerd, worden er al verschillende gecompromitteerd. Om de fabriek veilig en beveiligd te kunnen exploiteren, moeten management en personeel hun essentiële taken in stabiele omstandigheden kunnen uitvoeren zonder onnodige inmenging of druk van buitenaf”, zei directeur-generaal Grossi.

Normaal stralingsniveau

Ondanks de communicatieproblemen kon de toezichthouder actuele informatie verstrekken over de operationele status van de kerncentrale van Zaporizhya en bevestigen dat de stralingsniveaus daar normaal bleven. Van de zes reactoren heeft Unit 1 gepland onderhoud tot medio 2022, Unit 2 werkt nu op volle capaciteit, Unit 3 bevindt zich in een koude stilstand, Unit 4 werkt op bijna volledige capaciteit, Unit 5 koelt af voor een verkoudheid reservestatus en unit 6 is in koude uitschakeling.

“Een positieve ontwikkeling was dat de operationele teams in de fabriek nu in drie ploegen werken. Maar er waren problemen met de beschikbaarheid en levering van voedsel, wat een negatief effect had op het moreel van het personeel.”

Directeur-generaal Grossi heeft herhaaldelijk benadrukt hoe belangrijk het is dat het bedienend personeel kan rusten om hun belangrijke taken veilig uit te voeren.