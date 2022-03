Op bezoek bij Lotte Kopecky, een dag na haar historische zege: “Wat ik zaterdagnacht gedaan heb? De Strade herbekeken op tv”

In de woonkamer drentelt hond Ollie op zijn gemakje heen en weer. Nergens zien we lege flessen champagne. Zelfs de trofee die ze op het podium in Siena kreeg is niet te bespeuren – “die staat nog op de ploegbus”, verontschuldigt Kopecky zich. Werkelijk niets in het diepe Meetjesland doet vermoeden dat de bewoonster van dit huis zaterdag een historische zege boekte. Toch is dat wat Lotty Kopecky deed. Het is nog wennen. “Hoe ik dit vier? Straks brengt mijn schoonmoeder een kommetje tiramisu. Telt dat?”