Beringen

Alfons Ostlender (71) en Hannelore Knake (73) uit Paal - maar beiden geboren in Duitsland - delen al vijftig jaar lief en leed. De gouden jubilarissen hebben een dochter en drie kleinkinderen. Alfons was beroepsmilitair en Hannelore werkte als au-pair in een gezin in Brussel. Hun hobby’s zijn reizen en wandelen.