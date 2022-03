Geven en nemen. Zo zit het leven ineen. Zo zit ook de profwielrennerij ineen. Alleen is het niet evident om dat als kopman op dit niveau te doen, maar dat is wat Wout van Aert zondagmiddag in Mantes-la-Ville wel deed. Na de Grote Jumbo-Visma Show gaf de Belgische kampioen op een slimme manier Laporte de cadeau van zijn leven: ritwinst én de gele trui.