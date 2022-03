Dit was het voetbalweekend in eerste provinciale

Bree-Beek leed voor de tweede week op rij puntenverlies: de leider zag in Herk-de-Stad in de slotminuut twee punten verloren gaan (1-1). Achel, dat de topper tegen Torpedo won (3-2), komt zo op één punt van de lijstaanvoerder. Schoonbeek-Beverst haalde het nipt van Alken (2-1) en nadert de leider tot op twee punten. Met het gegeven dat de Bilzenaren één wedstrijd minder hebben gespeeld. Zonhoven kon niet profiteren, het moest in Eksel vrede nemen met een punt. (jc)