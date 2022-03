Vandaag herwinnen we een groot stuk van onze vrijheid. Bijna alle coronaregels verdwijnen, hopelijk voorgoed. Maar dat wil niet zeggen dat we ook alle coronagewoontes in de vuilnisbak moeten gooien. Van vaker telewerken over betere handhygiëne tot meer luchtzuivering: niet alles aan de coronacrisis was negatief.