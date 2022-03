Daan Stevens wint in Zepperen, maar ploegmaat Poelmans is ook klaar

Tien renners gingen al vroeg aan de haal. De Limburgers waren met Bob Poelmans, Cédric Raymackers, Jorre Debaele, Timo Stevens en Jef Knevels sterk vertegenwoordigd. De leiders draaiden goed rond waardoor het al snel duidelijk was dat de winnaar in de kopgroep zat. Op ongeveer 15 km van het einde zonderden zich onder impuls van Daan Stevens vijf renners af. Daarbij de luid aangemoedigde plaatselijke Cédric Raymackers. Een aangename verrassing was ook nog de aanwezigheid van student burgerlijk ingenieur Bob Poelmans. Dat hij bijzonder veel talent heeft is een feit. Vorig jaar riepen we hem na een door corona gehalveerd seizoen uit tot pechvogel van het jaar omdat hij na twee sleutelbeenbreuken zijn tweede juniorseizoen vroegtijdig moest afbreken. Afgelopen winter heeft de knaap uit Koersel keihard gewerkt en hij legde in Spanje de laatste hand aan de conditie af. Maar toen hij anderhalve week geleden terug thuis kwam, bleek corona hem te pakken te hebben en moest hij de openingswedstrijd in Brustem overslaan.

“Door corona kon ik een week niet trainen, maar eigenlijk was het voorzien dat ik het na mijn stage in Spanje een weekje rustig aan zou doen. Dus qua training liep ik geen achterstand op”, relativeert Poelmans. “Afgelopen week ging ik op Terlaemen eens uittesten hoever het virus mijn conditie had aangetast. Ook dat bleek mee te vallen. Vandaag tijdens de koers had ik goede benen. Samen met mijn ploegmaat Daan Stevens maakte ik deel uit van de kopgroep van vijf. Het mocht dus voor ons team eigenlijk niet mislopen. En we hebben het ook mooi kunnen afmaken. Bovendien ben ik heel tevreden met een derde plaats in mijn eerste wedstrijd als belofte. Het harde werk heeft geloond. Nu hopen dat de pech achterwege blijft.”

Porco en Widar

Genkenaar Fabio Porco heeft in Donceel een wedstrijd voor elite 3 gewonnen. Hij haalde het in een spurt met twee van Timothy Stevens. Jarno Widar uit Alken verraste vorig jaar door provinciaal kampioen te worden bij de tweedejaars nieuwelingen. Dat dit geen toevalstreffer was, bewees hij achteraf door nog drie keer te winnen. En die lijn trekt hij nu als junior door. In Opwijk-Mazenzele behaalde hij nu al zijn eerste seizoenszege door met anderhalve minuut voorsprong te winnen.