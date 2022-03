In drie van de vier derby’s vielen verrassingen te noteren. In Oudsbergen pakte Gruitrode de scalp van Louwel (1-3) en hield Opglabbeek A leider Meeuwen in bedwang (0-0). In Tongeren versloeg rode lantaarn Henis de buren uit ’s Herenelderen (2-3). Enkel Kolmont-Hoepertingen in Borgloon leverde een typische derbyuitslag op (1-1). (matr)