Vierhonderd mensen manifesteren tegen oorlog in Oekraïne in Genk

De Russische inval in Oekraïne bracht niet alleen in de Oekraïense gemeenschap in Limburg een schokgolf teweeg, ook mensen met andere nationaliteiten zijn aangedaan. Om uiting te geven aan die solidariteit gingen zo’n vierhonderd mensen in op de oproep van het Genks Comité Oekraïne om hun verontwaardiging te tonen op het stadsplein in Genk. Tal van vredevlaggen en vooral ook blauw-gele Oekraïense vlaggen kleurden het stadsplein. Het was de muziekgroep Zjorna Hora (letterlijk vertaald Zwartberg) uit Zwartberg die tussen de toespraken zorgde voor Oekraïens meeslepende muziek. Aan de aanwezigen werd gevraagd om het manifest tegen de oorlogsvoering te ondertekenen. En daarvoor was het bij momenten aanschuiven.

Vrolijke muziek

Nadja Derewianka van de Oekraïens orthodoxe kerk in Genk sprak als eerste de menigte toe. “We staan hier voor een vrij en democratisch Oekraïne en voor een onmiddellijke terugtrekking van de Russische troepen in Oekraïne”, zegt Derewianka. “We merken dat we ontzettend veel steun krijgen. Van religieuze groeperingen, maar ook van jeugdverenigingen en lokale organisaties. We hebben bewust voor de muziekgroep Zjorna Hora gekozen omdat die vrolijke muziek brengt. Het is dat soort muziek dat ook de Oekraïense soldaten moet aanmoedigen de strijd vol te houden. Uiteraard volgen we hier de gebeurtenissen in Oekraïne op de voet. Het wordt met de dag schrijnender. Een lid van onze kerk weigert Kiev te verlaten. Ik heb haar nog aan de lijn gehad. Zij zegt dat het niet om een oorlog maar wel om een genocide gaat. Er is geen eten beschikbaar. Blijkbaar is ook vluchten geen optie. Er wordt geschoten op alles dat beweegt.”

(cn)