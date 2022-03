Dit was het voetbalweekend in tweede provinciale A

Leider Hechtel (1-3 in Paal-Tervant) loopt verder uit op achtervolger Park Houthalen, dat bleef steken op 2-2 tegen RC Peer. Hamont, vrij na het forfait van Halen, springt naar plek 3. In de strijd voor de eindronde deed een verjongd Lindel een goede zaak (1-0 tegen Anadol) en bleef Heusden-Zolder steken op een punt tegen Leopoldsburg. Stal zet na een 1-0 tegen THES B een grote stap richting behoud. Door twee gelijke spelen, Turkse-Bolderberg (2-2) en Grote Heide - Reppel (1-1), is er een ex aequo voor de tweede rechtstreekse degradatiestek.