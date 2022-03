De politie Lanaken-Maasmechelen organiseerde zaterdagavond snelheidscontroles tussen 17 en 23 uur. Ze stonden op de Weg naar Zutendaal en de Rijksweg in Maasmechelen en de Steenweg in Lanaken. 350 op 2.027 bestuurders werden geflitst. De hoogste snelheiden waren 94 km/uur in een zone 50 en 124 en 129 km/uur in een zone 70. ppn